Vild flugt: Her løber Peter Madsen forkert

EKSKLUSIV VIDEO: Peter Madsen nåede kun at være væk fra sine forfølgere i få minutter under tirsdagens flugt. Her løb han forkert, mens fængselsbetjente var efter ham

Den livstidsdømte drabsmand Peter Madsen nåede ikke at være på flugt længe under tirsdagens flugt fra Herstedvester Fængsel, hvor han afsoner straffen efter drabet på Kim Wall.

Ikke desto mindre nåede den 49-årige tidligere ubådsbygger at løbe i vidt forskellige retninger.

En video, som Ekstra Bladet har eksklusivt, viser Peter Madsen kort efter flugten i formiddag.

Her ses manden komme gående hen ad fortorvet med en rygsæk på, mens man i baggrunden hører nogen råbe: 'Peter'. Stop!

Her går politiet med Madsens pistol

Kort efter sætter han i løb ind mellem nogle bygninger i et industrikvarter. Overvågningskameraer fanger manden løbende, hvor han først søger hen mod nogle buske, som om han håber at kunne gemme sig, men indser, at han er løbet forkert i forhold til et ordentligt skjulested. Peter Madsen vender om og løber i den anden retning.

Herefter kommer en af fængselsbetjentene spænende efter ham.

Peter Madsen blev pågrebet kort efter og lagt i håndjern.

Vidne efter anholdelse af Peter Madsen: 'De råbte bombe, bombe'

Her opdagede politifolk et bælte på ham, som lignede et bombebælte, og betjentene trak sig derefter væk.

Peter Madsen sad op ad et hegn i håndjern længe, mens blandt andre ammunitionsryddere fra EOD blev tilkaldt.

Peter Madsen er nu i politiets varetægt og sigtet for flugt, mens man vurderer om, han skal sigtes for flere ting. Det er endnu uvist, om han skal fremstilles for en dommer.

