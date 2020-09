Vild køretur: Tømte pulverslukker i hovedet på mand

Det var noget af et drama, der udspillede sig i kølvandet på et tyveri i den lille by Hevring på Djurslands nordkyst.

En beboer på Hevring Møllevej ringede onsdag til politiet og fortalte, at to mænd havde været inde på mandens grund og havde stjålet en såkaldt gator, som er et lille terrængående køretøj, der blandt andet bruges på marker.

Manden havde dog fanget tyvene på fersk gerning, men da han prøvede at holde dem tilbage, tog begivenhederne fart. En af dem tømte nu næsten en pulverslukker i hovedet på manden og kørte væk i den stjålne gator.

Østjyllands Politi, som bringer beretningen i deres døgnrapport skriver, at politi-patruljer kørte til stedet, og de fik øje på de to mænd på Rougsøvej omkring den nærliggende by Holbæk.

Her drejede mændene nu gatoren ind på en majsmark, og en politihund blev sendt efter. Men endnu engang kom pulverslukkeren i brug. Denne gang blev der sprøjtet mod politihundens hoved.

Kort efter væltede vognen dog, og nu fik politihunden revanche. Den fik fat i en 31-årig mand og holdt ham i skak, til hundens tobenede kolleger nåede frem.



Den anden mand flygtede, og i første omgang mistede patruljerne ham af syne. En borger kunne dog fortælle, at han netop havde mødt en mistænkelig mand, der spurgte om et lift. Kort efter fandt politiet en 18-årig mand, der lå og gemte sig i en skovbund i nærheden.

De to er sigtet for indbrud og tyveri, og den 18-årige er sigtet for vold ved at have at have sprøjtet med pulverslukkeren. Den 31-årige er i følge politiet mistænkt for narko-kørsel og spiritus-kørsel under sin tur bag rattet på den stjålne gator.