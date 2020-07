Vild menneskejagt: Hjemløs mand jages på dag to i Tyskland

Tysk politi jager for anden dag i træk en 31-årig hjemløs mand i en intensiv politijagt i skovene i Oppenau i det sydvestlige Tyskland.

Den 31-årige overmandede fire politifolk og stjal deres tjenestevåben. Han er klædt i kampuniform og er bevæbnet med bue og pil - foruden de tjenestevåben, han formodes at have taget med sig.

Omkring 100 politifolk er i gang med at finkæmme Schwarzwald-skoven tæt ved grænsen til Frankrig. Det sker ved hjælp af helikoptere, hunde og specialstyrker.

Manden beskrives som psykisk ustabil. Politiet beder folk undgå at komme i nærheden af ham.

Beboere i området er blevet opfordret til at holde sig indendørs. Hvis de bevæger sig ud, skal de passe på med at samle blaffere op, advarer politiet.

Politiet har offentliggjort et foto af den 31-årige. Han er i forvejen kendt af politiet for blandt andet ulovlig våbenbesiddelse.

Ifølge avisen Bild har han også siddet i fængsel for at have skudt sin kæreste med bue og pil.

Jagten på ham begyndte søndag. Her blev fire politifolk sendt til et sted i skoven, efter at de havde fået en anmeldelse om en mand, der opførte sig mistænkeligt.

Da politiet fandt ham, samarbejdede han først. Men pludselig trak han en pistol og rettede den mod betjentene.

De havde ikke andet valg end at reagere på situationen og lægge deres våben fra sig, som manden beordrede dem til, siger en talsmand for politiet til Bild.

Derpå forsvandt manden fra stedet.

Bild skriver, at manden har boet i lokalområdet i tre år, men han blev smidt ud fra sit lejemål for et år siden, efter at han ikke havde betalt husleje. Dengang blev der fundet flere benzindunke og våben i hans lejlighed.

Siden da menes han at have boet i sin bil.