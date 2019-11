Vild plan for fangeflugt: Skjulte pistoler i kageæske

Der blev både truet med pistoler og affyret skud, da den 24-årige bandeleder Hemin Dilshad Saleh fik hjælp til at flygte fra psykiatri-sygehuset i Slagelse tirsdag aften.

Nu erfarer Sjællandske Medier, at de brugte våben - helt præcis to pistoler - blev medbragt i en kageæske fra en bager.

- Personalet havde faktisk lige dækket op og lavet kaffe, og så skete det, da de satte sig for at skulle spise kagen. Som jo så viste sig at være pistoler, fortæller fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Psykiatrien Vest Helle Brink til avisen.

Hemin Dilshad Saleh er fortsat på flugt. Politifoto

Skød ned i gulvet

Fra kageæsken blev der nemlig hevet to pistoler op, hvorefter både 24-årige Hemin Dilshad Saleh og gerningsmændene truede sig ud af afdelingen. Det skete blandt andet ved, at der blev sigtet på to ansatte og skudt ned i gulvet, fortæller Helle Brink.

Ifølge Sjællandske Mediers oplysninger skulle det være én af gerningsmændene og Hemin Dilshad Saleh selv, der hver havde en pistol under flugten.

- For at komme ud skal man igennem en dobbeltsikret sluse. Og her bliver personalet jo truet til at lukke dem ud. De handler helt efter bogen, men det har jo været en voldsom oplevelse, fortæller fællestillidsrepræsentanten.

Ifølge Helle Brink havde den 24-årige bandeleder ikke brev- eller besøgskontrol, hvorfor han frit kunne modtage breve eller få besøgende. Dette er også forklaringen på, at det var muligt for gerningsmændene at smugle pistolerne ind i kageæsken.

- Vi tjekker den jo simpelthen ikke, fordi det ikke er noget, vi skal, forklarer Helle Brink, som selv undrer sig over, at der ikke var hverken brev- eller besøgskontrol.

Personalet har ifølge fællestillidsrepræsentanten efterfølgende modtaget akut psykologhjælp. Det samme har patienterne, der var på afdelingen og oplevede flugten. Ingen kom noget til, selvom der blev affyret skud.

- Der er ikke gået hul, der hvor der blev skudt ned i jorden. Så pistolen var vist ikke skarpladt, men det ændrer selvfølgelig ikke på situationen for både dem, der blev truet, og dem, der så det hele udspille sig, slår Helle Brink fast.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til ovenstående fra politiinspektør Kim Kliver.