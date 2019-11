Vild 'road rage': Trækker kniv på grund af kø

En mandlig bilist truede tirsdag aften en anden bilist med en kniv. Han var træt af at holde i kø

En vild episode udspillede sig i Nørresundby tirsdag aften, da en mand steg ud af sin bil og truede en anden bilist og trak derefter en kniv frem.

Manden var ifølge politiets oplysninger utilfreds med en særtransport af vindmøllevinger, der skabte kø i en rundkørsel, og det fik manden til at hidse sig op og trække en kniv på en af chaufførerne i særtransportens følgebiler.

Kl. 1851 var en møllevinge transport på vej fra E-45 mod Rundkørslen ved Høvejen i Nørresundby. Transporten blev fulgt af følgebiler og ved rundkørslen blev trafikken på stedet holdt tilbage. En mand i en personbil havde ingen tålmodighed og ville ikke vente på stedet. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 19, 2019

Gerningsmanden til knivoverfaldet har netop ringet til Nordjyllands politi og meldt sig selv. Politiet er klar over hans identitet men han ønsker pt. ikke at lade sig afhøre af politiet. Det drejer sig om en 29 årig mand fra Nordjylland. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 19, 2019

Politiet har ledt efter manden siden 18.51, hvor episoden fandt sted, men nu har manden selv kontaktet politiet og meldt sig selv.

- Han erkender, at det er ham der har begået forbrydelsen, og nu skal vi have fat i ham og sigtet ham. Det bliver nok først i morgen, da han ikke ønsker at tale med os nu, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

Manden i følgebilen er ifølge Nordjyllands Politi ikke kommet noget til.

Du kan kontakte politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger om episoden.