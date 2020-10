Vild udvikling: Offer for håndgranat kræves fængslet

Den 46-årige mand, som lørdag morgen blev offer for et angreb med håndgranat i sin ejendom på Mullerupvej ved Slagelse er blevet anholdt, og kræves nu varetægtsfængslet.

Det fortæller efterforskningsleder Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Årsagen er, at politiet har fundet to skydevåben inde på ejendommen, som politiet mener, at den 46-årige ulovligt har været i besiddelse af.

- Vi har anholdt og sigtet manden. Han fremstilles senere i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Manden er ved at få fjernet splinter på hospitalet, og det tager tid. Derfor bliver han fremstillet in absentia og møder derfor ikke op, siger Lars Krogsgaard til Ekstra Bladet.

Håndgranat eksploderet

Efterforskningslederen oplyser videre, at mandens samleverske også er blevet anholdt. Hun kræves også fængslet.

- Hun bliver fremstillet og kommer til at møde op fysisk, siger Lars Krogsgaard.

Politiets teknikere afventer tilladelse til at komme ind for at ransage ejendommen. Indtil videre er gerningsstedundersøgelsen stadig i gang. Foto: Per Rasmussen

Det var klokken 5.56 her til morgen at politiet fik anmeldelse om, at en eksplosion havde fundet sted i ejendommen på Mullerupvej. Af anmeldelsen fremgik det, at der muligvis var tale om en håndgranat.

Et massivt politiopbud har siden spærret ejendommen af, og det har ikke været muligt at komme gennem Mullerup, der har været spærret i begge ender af landsbyen.

Den 46-årige blev kørt til behandling på sygehuset, mens bomberydder blev tilkaldt til at undersøge hans hjem. Lægerne er i færd med at fjerne granatsplinter fra hans ben. Manden er ikke kommet alvorligt til skade, oplyser Lars Krogsgaard.

Overfaldet af Bandidos-rocker

Den 46-årige vidnede for et par uger siden i en retssag, hvor Bandidos-medlemmet Nicolas Nielsen blev idømt tre et halvt års fængsel for et overfald på netop den 46-årige. 30. september sidste år blev den 46-årige opsøgt af et tæskehold på en landevej mellem Gørlev og Sæby, hvor han var på besøg hos en bekendt.

Et stærre område ud for ejendommen er blevet undersøgt, og Ekstra Bladets mand på stedet i Mullerup har konstateret, at der er fundet materiale helt ude på vejen. Foto: Per Rasmussen

Den 46-årige blev slået med en økse midt i ansigtet, ligesom han blev overdænget med slag fra slagvåben. Desuden fik han skåret sin akillessene over.

Under retssagen nævnte forsvareren for Bandidos-rockeren flere gange, at der gik rygter om, at den 46-årige var i besiddelse af skydevåben. Et forhold, som den 46-årige selv nægtede i retten.

Lars Krogsgaard fortæller, at han indtil videre ikke er sigtet for mere end besiddelse af de to håndvåben.

- Men vi har ikke haft mulighed for at komme ind at ransage endnu på grund af gerningsstedundersøgelsen, siger Lars Krogsgaard.