Vilde scener: Demonstranter smadrer metrostationer

Flere metrostationer i Chiles hovedstad, Santiago, står i brand, efter at protester mod højere billetpriser fredag udviklede sig voldeligt.

Hele hovedstadens undergrundsbane er blevet lukket på grund af "omfattende" skader på flere stationer. Det oplyser operatøren af metrosystemet. Netværket åbner tidligst på mandag.

Selskabet skriver på Twitter, at som følge af "forstyrrelser og ødelæggelser" blev togtrafikken indstillet. Det skyldes, at selskabet ikke var i stand til at garantere sikkerhed for passagerer og medarbejdere.

På mindst fem af stationerne er brandfolk sat ind for at bekæmpe flammer. Det oplyser Chiles indenrigsministerium.

Demonstrationerne mod højere priser for at benytte den kollektive trafik har stået på i næsten en uge. Det rapporterer avisen La Tercera.

Der er stor utilfreshed med billetpriserne i Chile. Foto. Ritzau Scanpix

Fredag var et stort antal politibetjente udkommanderet til at sørge for ro og orden på stationerne.

Store grupper af demonstranter havde valgt at køre gratis med togene som en markering af deres utilfredshed med de højere priser på billetter. Det udviklede sig til voldelige protester og hærværk mod stationerne.

Chiles præsident, Sebastian Piñera, har på bagkant af urolighederne erklæret undtagelsestilstand i Santiago.

Han har givet militæret beføjelser til at sørge for sikkerheden i hovedstaden.

Præsidenten understreger i et interview, at undergrundsbanen er af afgørende betydning for alle borgere i hovedstadsområdet. Han tog også afstand fra "vandalismen".

- Vi har alle ret til at udtrykke vores mening, men ikke til at ødelægge, siger han.