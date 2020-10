Vildt fund i kasse med vaskepulver

En hollandsk statsborger er idømt tre års fængsel og udvisning for bestandig for at forsøge at smugle 700 gram kokain ind i Danmark.

Den 34-årige mand modtog onsdag sin dom ved Retten i Sønderborg, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen falder, efter at manden blev stoppet under en rutinemæssig kontrol ved Sæd Grænseovergang 3. maj i år.

Her blev politiet mistænksomme og anholdt manden, hvorefter Toldstyrelsen med narkohunde undersøgte mandens bil. Her fandt hundene 700 gram kokain, der var gemt i en kasse med vaskepulver.

Gerningsmanden har siden fundet været varetægtsfængslet. Han nægtede sig i første omgang skyldig, men har siden erkendt indsmuglingen.