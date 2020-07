Vildt fund i Maddie-sag: Politiet finder skjult kælder

Tysk politi har i forbindelse med gravearbejde i jagten på Madeleine McCann, der forsvandt for 13 år siden, gjort et opsigtsvækkende fund

Efter i tre dage at have gravet med gravemaskiner, scannet med jord-radarer og undersøgt med politihunde ved en kolonihave i Seelze nær den tyske by Hannover i forbindelse med britiske Madeleine McCanns forsvindingssag har tysk politi onsdag tilsyneladende gjort et kæmpe fund.

Gravemaskiner har de seneste dage fjernet jord fra Christian B.s tidligere kolonihave-grund. I dag fandt de så en skjult kælder under huset, der blev revet ned i 2007 - samme år, som den dengang treårige Madeleine McCann forsvandt. Foto: Ritzau Scanpix

Under kolonihaven, som tidligere har været ejet af den mistænkte Christian B., der er dømt for flere seksualforbrydelser - heraf flere mod mindreårige - skulle efterforskerne i dag have afsløret fundamentet til en skjult kælder under jorden.

Det skriver den tyske avis Bild, der også kan fortælle, at der under de vigtige udgravninger i dag var udstedt flyveforbud for helikoptere og droner over søgeområdet.

Politiet er bevæbnet med skovle, mens de graver på grunden. Foto: Ritzau Scanpix

Det hus, som Christian B. ejede på selv samme grund, hvor kælderen nu er fundet, blev revet ned i 2007 - samme år, som treårige Maddie forsvandt i den portugisiske ferieby Praia da Luz. Siden har sporet efter Maddie været koldt.

Madeleines forældre stod hurtigt frem i offentligheden i håbet om, at det ville hjælpe i eftersøgningen af deres datter. Det er nu 13 år siden, hun forsvandt - og undervejs i efterforskningen er forældrene selv blevet mistænkt for at stå bag hendes forsvinden. Foto: Getty Images

Men tidligere i år kom det frem, at den pædofile Christian B. blev sat i forbindelse med sagen, da det angiveligt viser sig, at han befandt sig i den portugisiske by på netop samme tidspunkt, som treårige Madeleine forsvandt.

Eftersøgningen ved kolonihaven i Tyskland begyndte, skriver The Sun, da en anden kolonihave-ejer havde tippet politiet efter at have set et tv-program om uopklarede forbrydelser, hvor sagen optrådte og blev sat i forbindelse med Hannover.

Foto: Ritzau Scanpix

Tysk politi: - Vi tror Madeleine McCann er død

Se også: Sexforbryder mistænkt for Madeleines forsvinden

Tysk anklager: Har beviser for at Madeleine McCann er død