Vildt skyderi i boligkvarter: Nu er 20-årig fængslet for bandeopgør

Et skyderi 17. maj på Måløv Hovedgade ved Eskebjerggård, hvor der blev affyret en byge af skud mod en sort VW Golf, men ingen blev ramt, var et bandeopgør.

Det fremgår af sigtelsen mod en 20-årig mand, der torsdag blev varetægtsfængslet i Retten i Glostrup, sigtet for drabsforsøg på de to personer i Golfen.

Han nægter sig skyldig, og ønskede ikke at udtale sig om sagen, men blev fængslet i fire uger. Grundlovsforhøret var for lukkede døre, fordi politiet jager mulige medgerningsmænd.

Ifølge Ekstra Bladet oplysninger skete skyderiet som led i konflikten mellem LTF og Husum-gruppen, hvor der har været en række skyderier.

Skyderiet skete cirka klokken 18.30 og ifølge vidner lød det som om, der blev brugt et automatvåben. Der blev affyret en række skud og den gennemhullede VW Golf blev fundet i området.

Politiet mener, at der blev skudt fra en sort Opel Insignia, der blev fundet efterladt på Måløv Hovedgade. Begge biler blev transporteret ind til kriminaltekniske undersøgelser.

Skuddene var rettet mod denne VW Golf, hvor der sad to mænd. Ingen blev ramt. Foto: Kenneth Meyer

Om det er disse, der nu har ført til anholdelsen af den 20-årige er uklart. Københavns Vestegns politi ønsker ikke at kommentere anholdelsen af den 20-årige.

Skud fra maskinpistol

Men ifølge sigtelsen skete drabsforsøget på de to mænd som led i en væbnet konflikt mellem to grupperinger. Den 20-årige er derfor også sigtet efter straffelovens 'bandeparagraf' 81 a, hvor straffen fordobles, hvis en forbrydelse begås som led i en væbnet konflikt.

Kort efter skyderiet anholdt politiet fire unge, men de blev løsladt efter afhøring. Politiet sagde dengang, at der kunne have været flere biler involveret i episoden end de to, der blev fundet i Måløv.

Små gule skilte - 33 af dem - markerede blandt andet afskudte patronhylstre. Foto: Kenneth Meyer

Vidner fortalte efter skyderiet til Ekstra Bladet, at de havde hørt skud fra en maskinpistol ,og undersøgelserne viste, at der var affyret langt over ti skud mod bilen.

Politiet markerede 33 fund på stedet, herunder en del lange afskudte patronhylstre.

Et af skuddene ramte vinduet til en lejlighed i området.

Et af de mange skud ramte et vindue til en lejlighed. Foto: Kenneth Meyer

