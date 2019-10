Vildt skyderi på åben gade: Tre bandefolk tiltalt efter nye dna-beviser

Ny forbedret dna-teknik har givet politiet et gennembrud i en seks år gammel sag om et voldsomt skyderi i Lundtoftegade på Nørrebro i København.

Her sprang tre bevæbnede mænd ud af en sort Audi med hver sit skydevåben og åbnede ild mod en gruppe unge, der stod i området mellem husnumrene 29 og 49.

Der blev affyret mindst 30 skud kl. 20.49 den 11. april 2013. Et af våbnene var en fuldautomatisk riffel. En 19-årig blev ramt i hovedet, men overlevede, dog med varige mén. En pige var også i farezonen, men hverken hun eller andre tilfældige blev ramt af kugleregnen.

Skudofferet var iført skudsikker vest og bar på en walkie-talkie, så politiet mener, han var ’vagt’ i området, hvor en kriminel gruppering var i konflikt med banden Brothas.

Nu har Københavns politi rejst tiltale mod tre mænd på 28, 30 og 38 år for drabsforsøg. De er relateret til Brothas og nægter sig skyldige.

Tidligere sigtet i sagen

To af dem var også i 2013 sigtet og varetægtsfængslet for skyderiet, men politiet måtte dengang frafalde sigtelserne, fordi beviserne var for svage til en tiltale-rejsning.

I september i år fik politiet så fængslet de nu tre tiltalte, efter at efterforskningen var genoptaget. Ekstra Bladet erfarer, at politiet fik nye og mere sikre dna-beviser i sagen, fordi dna-teknikken i løbet af de seks år er blevet væsentligt forbedret. Retsgenetikerne undersøger i dag 16 såkaldte dna-systemer mod tidligere 10, hvilket giver meget mere sikre resultater.

Specialanklager Andreas Emil Christensen ønsker kun at sige, at politiet har fået nye oplysninger i sagen, som nu har ført til, at der er rejst tiltale.

Det fremgår af anklageskriftet, at en fjerde gerningsmand ikke er identificeret.

Truede bilist med våben

Efter skyderiet kørte gerningsmændene i Audien til Mørkhøj Parkalle i Søborg, hvor de stak ild til bilen på en grusparkering. Men kun kabinen udbrændte.

artiklen fortsætter under billedet

Gerningsmændene flygtede til Søborg, hvor de stak ild på Audien. Kort efter blev en bilist truet med våben, men det lykkedes ikke at få hans bil. Foto: Jesper Mortensen/Ritzau Scanpix

I forsøget på at skaffe en ny flugtbil truede den 38-årige, ifølge tiltalen, en bilist med et skydevåben for at få ham til at udlevere sine bilnøgler. Bilisten nægtede, så den 38-årige tog ladegreb på våbnet. Det fik imidlertid blot bilisten til at stikke af i løb uden at aflevere nøglerne og bilen.

Efter skyderiet i 2013 beskrev Ekstra Bladet, at det hang sammen med en konflikt mellem ledende figurer i bandemiljøet i Lundtoftegade og Brothas. I Lundtoftegade var en gruppering, der kaldte sig 'MOB Lunden'.

Ugen før skyderiet var de to grupper stødt sammen på en Shell-tank på Nørrebro, hvor det kom til slagsmål, og et Brothas-medlem blev stukket med kniv.

Retssagen, der kommer til at vare otte-ni dage, er endnu ikke berammet. På et retsmøde 22. oktober skal Københavns Byret afsætte dagene til retssagen.