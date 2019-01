Vildt vejr: Tag blæst af travbane i Nordsjælland

Taget på Charlottenlund travbane er delvist blæst af.

- Der er ikke nogen, der er kommet til skade, men en række tagplader, der går ind over den ene tribune er blæst af, siger han og fortæller, at beredskabet har overtaget oprydningen herfra, fortæller Christian Kobbernagel, vagtchef ved Nordsjællands Politi til TV2.

Charlottenlund travbane blev grundlagt i 1891 og er dermed Nordens ældste.

Det meste af landet er ramt af det voldsomme vejr, der natten til onsdag har forstyrret trafikken på tværs af landet.

Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev kort før klokken 04.00 lukket for al trafik i begge retninger som følge af voldsom vind og blæst.

Vejdirektoratet melder onsdag morgen, at Øresundsbroen er genåbnet fra klokken 07. Men det er stadig for usikkert at køre over Storebæltsbroen.

Ifølge Sund og Bælt vil broen først åbne tidligst onsdag formiddag klokken 11.

Følg Ekstra Bladets livedækningen af vejrsituationen her: