Villa afspærret efter voldsomt overfald på polske håndværkere

To polske håndværkere kvæstet i ansigtet efter grov vold under natligt drama i Aalborg

Nordjyllands Politi har lørdag i de tidlige morgentimer og indtil langt op ad formiddagen været massivt til stede i et villakvarter i det sydøstlige Aalborg, hvor en ejendom på Egebakken har været spærret af med minestrimmel.

Det fortæller efterforskningsleder Carsten Straszek til Ekstra Bladet.

Årsagen er, at politiet har foretaget tekniske undersøgelser af et gerningssted, efter at to polske mænd på 45 og 46 år er blevet overfaldet og udsat for grov vold, oplyser efterforskningslederen.

Politiet fik en anmeldelse klokken 1.25.

- Den går på, at en mand har brug for en ambulance. Da vi kommer derud, kan vi konstatere, at to personer er kommet til skade. De har begge kvæstelser i ansigtet. Den ene har alvorlige kvæstelser. Den anden er lettere kvæstet, siger Carsten Straszek til Ekstra Bladet.

Tre andre polske mænd, to på 26 og en på 44, som var til stede på adressen, er blevet anholdt og sigtet for overfaldet. De sidder nu til afhøring på politistationen i Aalborg, hvor en jurist skal tage stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Politiet har foretaget tekniske undersøgelser på adressen. Foto: Søren Bech

Carsten Straszek fortæller, at alle fem mænd har relationer til hinanden. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det polske håndværkere, som har arbejdet på adressen. De fem har boet på stedet i en periode, mens de arbejder på renovering af ejendommen, der er ejet af et dansk ægtepar.

Politiet er sidst på formiddagen ved at være færdige med at undersøge gerningsstedet. I løbet af natten og de tidlige morgentimer har der også været sporhunde på stedet.

- Men det er helt almindelig procedure, forklarer Carsten Straszek.

- Vi efterforsker sagen som en sag om grov vold. Efterforskningen skal klarlægge, hvordan de to mænd er blevet overfaldet. Vi kan i hvert fald konstatere, at de er blevet slået i ansigtet, siger Carsten Straszek, som endnu ikke ønsker at komme med et bud på et muligt gerningsvåben.