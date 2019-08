Villa i brand: Røg over stor vej

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Nordsjællands politi og brandvæsnet var omkring klokken 19 til stede ved en bygningsbrand på Trongårdsparken i Kgs. Lyngby.

Det oplyste Nordsjællands politi på Twitter. Her stod der også, at branden udviklede røg hen over Klampenborgvej.

Motorvejen E47 tæt ved Klampenborgvej. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet kunne fortælle, at der kl.19.35 stadig var godt gang i branden.

- Villaens tag er helt brændt - der er godt gang i den. Flammerne er slået ned, men det ryger stadig fra taget. Brandvæsnet sprøjter stadig vand og skum derop, fortæller han.

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at der var en kvinde til stede i huset.

- Vi har ingen tilskadekommende, men der var en kvindelig beboer i huset, der opdagede, at huset var røgfyldt, men hun ved ikke hvorfor, og vi venter på de tekniske undersøgelser, fortæller vagtchef Henrik Alstrup.

Vagtchefen tilføjer, at taget er brændt helt ned, og at politiet vil være til stede langt op ad aftenen for at spærre området af.

Foto: Kenneth Meyer