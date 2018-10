Ville dræbe edderkopper med blæselampe: Så gik det helt galt

Myndighederne advarer nu beboere mod at bruge ild til at udrydde edderkopper

En mand satte tirsdag aften ild til sit hus, da han forsøgte at komme af med nogle edderkopper.

Til formålet havde han valgt at bruge en blæselampe, og det kan være særdeles farligt.

Kort før klokken 23 lokal tid tirsdag aften blev Fresnos Brandvæsen i Californien tilkaldt, da der var opstået brand tæt på Woodward Lake i den nordøstlige del af Fresno.

Brandmændene kunne konstatere, at ilden var brudt ud, efter at en mand havde benyttet en blæselampe til at dræbe edderkopper.

Ilden bredte sig hurtigt i garagen, men det lykkedes brandfolkene at stoppe branden, før den brændte huset ned.

Ingen personer kom til skade under branden.