Ville dræbe tidligere tv-vært

FORFULGT I TO ÅR: 24-årig mand dømt for forsøg på manddrab mod kvinde - kørte hende ned bagfra, da hun var på vej på arbejde

En 24-årig mand blev i dag i Retten i Aarhus idømt anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid for forsøg på manddrab mod en dengang 43-årig kvinde i januar 2018.

Retten fandt det bevist, at den 24-årige tidligt om morgenen den 10. januar i år bevidst kørte ind i den 43-årige kvinde med sin bil. Påkørslen havde været planlagt længe og skete, da hun kom gående på fortovet på Sønderhøj i Viby ved Aarhus på vej til sit arbejde.

Hensigten var at slå kvinden ihjel. Ved påkørslen pådrog hun sig blandt andet brud på lårbensknoglen og andre mindre alvorlige kvæstelser.

Den påkørte kvinde er tidligere tv-vært, men arbejder nu i en dansk virksomhed.

Hun har i to år været forfulgt og generet af den 24-årige mand, som har et gældende politi-tilhold af fem års varighed mod at opsøge hende efter adskillige tilfælde af blufærdighedskrænkelser og chikane.

I grundlovsforhøret dagen efter påkørslen erkendte den 24-årige gerningsmand åbent, at han havde til hensigt at dræbe kvinden ved at køre hende ned med sin bil.

Ifølge retsbogen havde han opsporet, hvilken bil hun kørte i og bilens nummerplade. Da kvinden ankom til sit job og havde parkeret, kørte han i høj fart direkte mod hende bagfra med så høj fart, at bilens forrude blev knust ved påkørslen.

Hurtigt anholdt

Efter påkørslen kørte den 24-årige væk fra stedet, men da bilen var punkteret på grund af kørslen op over fortovet, nåede han ikke langt, inden han blev anholdt af en politi-patrulje.

Ekstra Bladet var i dagene efter påkørslen i kontakt med den tidligere tv-vært, men hun ønskede ikke at udtale sig og vil gerne forblive anonym. Hun var på det tidspunkt sygemeldt, og både på hendes nuværende og tidligere arbejdsplads har kollegerne fået forbud mod at udtale sig til pressen.

Den 24-årige mand blev - ud over forsøg på manddrab - også dømt for at bryde tilholdet. Sidste år fik han 4000 kroner i bøde for krænkelse af sit offers blufærdighed og senere på året yderligere en bøde for at sende sms'er til hende. Ved onsdagens domsafsigelse blev han også frakendt sit kørekort ubetinget i tre år.

Den 24-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen til landsretten. En kovending i forhold til sin erkendelse om at ville dræbe kvinden ved grundlovsforhøret i januar.

- Det står enhver frit for at ændre opfattelse og få landsretten til at vurdere, hvorvidt dommen for forsøg på manddrab er korrekt, siger anklager hos Østjyllands Politi, Rosa Pape, til Ekstra Bladet.

