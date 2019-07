Ville hjælpe mand på fortov: Blev mødt af tåregas

Torsdag aften fik en 26-årig kvinde fra Vordingborg sig en ubehagelig overraskelse, da hun ville hjælpe en mand på Dryssegårdsvej i Næstved.

Klokken 18.55 så hun den pågældende mand liggende på et fortorv. Straks gik hun hen for at hjælpe ham, men da hun kom tæt på den 56-årige mand, hev han en lille dåse med tåregas frem og begyndte at sprøjte efter hende.

Politiet blev derfor tilkaldt og kunne derefter anholde manden, som stammer fra Næstved. Den 56-årige virkede påvirket, fortæller Palle Hansen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi blev ikke rigtig klogere på motivet. Manden var lidt konfus og måske en smule påvirket. Han kan være blevet forskrækket, tænker vi, men ellers ved vi ikke, hvorfor han sprøjtede efter hende, siger han til Ekstra Bladet.

Manden havde også en kniv på sig, da han blev anhold. Derfor er han blevet sigtet for overtrædelse af knivloven, oplyser politiet.