Ville klippes: Amok i frisørsalon

En 41-årig mand satte sig tirsdag i en frisørsalon i Aarhus og forlangte at blive klippet.

Kort efter og ifølge Østjyllands Politi gik han tilsyneladende uden grund og varsel bersærk.

Han skubbede en masse genstande ned fra en hylde, og da den 60-årige frisør bad ham om at forlade salonen, eskalerede situationen.

Manden blev aggressiv og slog frisøren gentagne gange med knytnæver i ansigtet og på kroppen, lyder det i politiets døgnrapport.

Manden greb herpå en lille skulptur, som var i frisørvirksomheden, og begyndte at slå om sig med den. Han knuste flere spejle og inventar i salonen.

Da en 29-årig mand forsøgte at standse den 41-årige, blev han også slået med skulpturen.

Efter at have raseret butikken flygtede den 41-årige ud af butikken og ind i en 7-Eleven i nærheden.

Her tog han en kage, som han begyndte at spise. En 55-årig ekspedient bad ham stoppe, hvorpå den sultne og aggressive mand kastede kagen i hovedet på ham og begyndte herefter at kaste med vinflasker, som blev smadret rundt i butikken.

Da politiet nærmede sig stedet, så betjentene en flaske flyve ud af butikken, før de anholdt manden.

Han blev sigtet for flere tilfælde af vold, grov vold og hærværk.



Den 41-årige betegnes som psykisk syg, og i stedet for at blive placeret i en celle blev han efter afhøring kørt til psykiatrisk afdeling.



Ingen af ofrene for overfaldene kom alvorligt til skade, men slap med flere mindre skader.