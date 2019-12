Ville købe FCK - nu er han konkursdømt

Ved du noget. Kontakt journalisten på mag@eb.dk.

Jan Skovgaard Larsen er en af Danmarks mere kulørte forretningsmænd.

Nu har han været på spil igen og er blevet idømt konkurskarantæne i tre år efter en kort periode som direktør for nedrivningsfirmaet Preben Hockerup A/S, der endte med selv at styrte i grus sidste år.

Efter firmaets kollaps har hverken kuratoren, der skulle rede trådene ud, eller medarbejderne, der mistede deres job, set noget til den tidligere direktør, der har taget navneforandring til Victor Alfred Ove Jan Christoff Skovgaard.

- Det undrer os, at en mand som Jan Skovgaard Larsen overhovedet blev direktør i vores firma, siger den tidligere arbejdsmiljørepræsentant i Preben Hockerup A/S, Anders Rasmussen:

- Han havde umiddelbart ingen ledererfaring og spillede alle ud mod hinanden i firmaet.

Ekstra Bladet fandt i forbindelse med vores research Jan Skovgaard en tidlig morgen foran en lejlighed på Frederiksberg i København.

Du har fået en konkursdom for groft uforsvarlig forretningsførelse. Hvad er din kommentar?

– Jeg har ikke nogen kommentarer.

Ekstra Bladet fandt tidligere i år Jan Skovgaard på Frederiksberg i København. Foto: Ekstra Bladet

Under mødet med Ekstra Bladet er Jan Skovgaard iklædt støvet arbejdstøj. En noget andet påklædning end den, han havde på, da han i 2010 førte sig frem som repræsentant for en saudiarabisk prins, der angiveligt ville købe FC København for 1,5 milliarder.

Den daværende FCK-boss, Flemming Østergaard, husker godt den aparte forretningsmand.

- I mine første møder med ham var han så fantasifuld, at jeg forlangte, at jeg ikke ville mødes med ham, uden at han var repræsenteret af en advokat, lyder det fra Don Ø om handlen, der faldt til jorden, da der aldrig kom noget konkret på bordet.

Børsen omtalte efterfølgende Jan Skovgaard som ’fupmager bag araberbud’, men over for avisen fastholdt han, at buddet på Parken A/S var reelt nok. I samme artikel påstod Skovgaard, at han var ved at starte en investeringsbank op i London med flere hundrede ansatte. Det viste sig ifølge Børsen ikke at være sandt.

Det var også huller i Jan Skovgaards historie allerede i 2005. Her fik han overbevist to It-iværksættere om, at han netop havde solgt en stor virksomhed i en millionhandel, og nu var den perfekte partner til makkerparrets nystartede firma. Da iværksætterne senere ikke kunne få Jan Skovgaards forhistorie til at passe, blev han smidt ud af firmaet i 2006.

Jan Skovgaard har også to tidligere domme. En på tre måneders betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 289 a, der omhandler told eller afgifter, og I 2014 blev han idømt 40 dages betinget fængsel for bedrageri. Her erkendte han i retten, at han havde misbrugt en venindes firmakreditkort til køb af en rejse til 28.027 kroner.

Jan Skovgaard ønsker ikke at stille op til et interview. Hverken på gaden eller over telefonen. Foto: Ekstra Bladet

Og nu er han så aktuel igen med en konkurskarantæne for uforsvarlig forretningsførelse.

Hvorfor har du skiftet navn?

– Vil I være venlige og forsvinde nu. Hvis I vil vide noget, så kan I henvende jer til advokat Karoly Németh. Han ved alt. Han var bestyrelsesformand (i Preben Hockerup A/S, red.).

Du kan bare stille dig op og svare på mine spørgsmål?

- Altså, vil I gerne have besøg af LFST, eller hvad? Så skal I nok få det. Nu har jeg advaret dig, siger Jan Skovgaard uden at forklare, hvilken gruppering, han hentyder til med den bogstavkombination.

Efter mødet på gaden har Ekstra Bladet senere også været i telefonisk kontakt med Jan Skovgaard, men han ønskede stadig ikke at lade sig interviewe om sin brogede fortid eller om, hvorfor han nu er blevet idømt konkurskarantæne.

Det var kuratoren i konkursboet efter Preben Hockerup A/S, der slog alarm, da hun fik indsigt i økonomien og forretningsgangene i firmaet. Hun orienterede også politiet, men de er ikke gået videre med sagen.

- Jeg mener ikke, at jeg kan uddybe mere, end det der står i cirkulærskrivelserne, siger advokat og kurator Fatma Yandim, der skriver i sin redegørelse, at 'Victor Alfred Ove Jan Christoff Skovgaard har ændret på virksomhedens samarbejdspartnere, således at nye underentreprenører udførte opgaver for selskabet på meget gunstigere vilkår til skade for det nu konkursramte selskabs kreditorer', og 'at de nye samarbejdspartnere fik betaling på trods af fejl og mangler ved det udførte arbejde og fik nye opgaver på trods af byggeledernes protest herom'.

Jan Skovgaard går væk fra Ekstra Bladets journalist, da vi konfronterede ham tidligere i år. Foto: Ekstra Bladet

Bestyrelsesformanden: Fortrinligt samarbejde

Karoly Németh, som Jan Skovgaard henviser Ekstra Bladets spørgsmål til, er kendt i både jura- og forretningsverdenen. Han er kendt fra flere medieomtalte retssager og har blandt andet været bisidder for tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen i skattesagskommissionen.

Den 77-årige advokat blev medlem af bestyrelsen hos Preben Hockerup A/S i 2014. I 2017 blev han indsat som bestyrelsesformand og var derfor øverst ansvarlig for firmaet, da Jan Skovgaard blev indsat som daglig leder.

Advokat Karoly Néhmeth, der var bestyrelsesformand i det krakkede firma, siger, at han havde et fortrinligt samarbejde med Jan Skovgaard op til konkursen. Foto: Jens Dresling

Der var ingen advarselslamper, der blinkede, mens Jan Skovgaard var direktør?

– Nej. Når selskabet er gået ned, så er det bestemt ikke Jans skyld. Konkursen skyldtes nogle tidligere dispositioner, siger Karoly Néhmet.

Så du var ikke bekendt med, at Jan Skovgaard tidligere havde udgivet sig for at være en repræsentant for en arabisk prins?

– Noget tid efter, at han var blevet ansat, hørte jeg om de rygter, men jeg kender ikke noget til Jan Skovgaards fortid, og jeg havde et fortrinligt samarbejde med ham, lyder det fra Karoly Néhmet.

Sagen kort i nedriverfirmaet Preben Hockerup A/S: Jan Skovgaard blev ansat som daglig leder i Preben Hockerup A/S på baggrund af et cv, der indeholder referencer, som ifølge Ekstra Bladets research ikke har nogen kendskab til manden. 21. februar 2018 døde stifteren af nedriverfirmaet med samme navn, Preben Hockerup. Fire måneder efter grundlæggerens død gik firmaet konkurs efter 45 år i nedrivningsbranchen. Den samlede gæld i konkursboet lød på 40 millioner kroner. I løbet af de otte måneder Jan Skovgaard styrede firmaet blev medarbejdere fyret, andre følte sig truet og mystiske fakturaer på over en million kroner fra nystiftede virksomheder blev godkendt til straksbetaling. Det viser en aktindsigt i skifterettens dom, der førte til en treårig konkurskarantæne til Jan Skovgaard Larsen for groft uforsvarlig forretningsførelse. Lige omkring Preben Hockerups død stiftede Jan Skovgaard Larsen to selskaber, Black Horse Capital og VC Asset Management. Et par dage senere skiftede han navn til Victor Alfred Ove Jan Christoff Skovgaard. De to selskaber fremlagde aldrig regnskab og er nu begge også gået konkurs.

