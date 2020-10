Ville på vandpibecafé - jeg fik tæv af flere mænd

Kæben er brækket, det ene øjenbryn er flækket, og det samme er læben.

Sådan ser 25-årige Lul Omar ud, efter at hun natten til lørdag ville ind på et vandpibe-sted i Højbjerg i det sydlige Aarhus. Mandag formiddag er hun stadig indlagt, da hun over telefonen fortæller Ekstra Bladet, hvordan hun blev overfaldet af en gruppe unge mænd.

- De samlede sig omkring mig, og så slog de mig i ansigtet, lyder det fra kvinden.

Hun havde aldrig besøgt stedet før, da hun natten til lørdag tog derud efter at have drukket en øl. Hun troede, det var en vandpibecafé og har først senere fundet ud af, at den bliver drevet som en forening. Derfor protesterede hun, da en gruppe unge mænd ikke ville lukke hende ind, fordi de ikke kendte hende.

Lul Omar tog en selfie på skadestuen. Privatfoto

Råbte om hjælp

- Jeg grinede og blev nervøs og svarede igen, at det ikke var noget, de bestemte. Men så tog en af dem fat i min hårknold og hev mig op ad trappen. Jeg blev forskrækket, forsøgte at slå fra mig, og jeg råbte om hjælp, men så fik jeg en knytnæve i ansigtet, så jeg faldt.

Lul Omar blev omringet af mænd, og hun fortæller, at slagene regnede ned over hende. Hun husker ikke, hvor længe hun lå på jorden, og undervejs besvimede hun. På et tidspunkt var der en, som hjalp hende på benene, men hun fortæller, at han holdt fast i hende, så hun gik i panik og bed ham. Så begyndte de at slå igen, og et nyt knytnæveslag slog hende ud.

- Jeg følte, at jeg fløj gennem luften. Jeg troede, jeg skulle dø, og jeg ramte hovedet mod kantstenen. Det næste, jeg husker, er, at politiet var der, fortæller Lul Omar, som i går blev opereret i kæben.

I løbet af mandagen er hun blevet udskrevet, men tør ikke tage hjem til sig selv.

- Jeg er bange. Jeg skal ikke hjem, før nogen bliver anholdt.

- Et familiemedlem til en af dem, der slog mig, har allerede forsøgt at opsøge mig, og de dækker over hinanden alle sammen, siger Lul Omar, som kender to af mændene perifert, men resten har hun aldrig mødt før.

– Hvorfor tænker du selv, at de overfaldt dig?

– Jeg ved det ikke, måske fordi jeg grinede af dem, da de sagde, jeg ikke måtte komme ind. Det gør jeg, når jeg bliver nervøs, og så svarede jeg dem igen. Jeg provokerede dem, tror jeg. Og så måske bare, fordi jeg var fremmed.

Lul Omar fortæller, at hun blev overfaldet natten til lørdag. Foto: Ernst van Norde

Politiet: Vi har gode spor

Hos Østjyllands Politi siger pressemedarbejder Jakob Christiansen, at efterforskningen af overfaldet er i fuld gang. Lul Omar har ellers ikke følt, at politiet tog hende alvorligt, da de blev kaldt til gerningsstedet lørdag nat.

- Vi er kede af, at hun ikke har følt, vi tog hende alvorligt, for det gør vi i den grad. Vi er i fuld gang med efterforskningen, og vi har også fået nogle gode spor, men efterforskningen er stadig på et tidligt stadie, siger Jakob Christiansen.

Han oplyser, at politiet blev alarmeret kort efter klokken tre natten til lørdag, da et vidne ringede efter hjælp. Anmeldelsen lød på, at en kvinde var blevet slået og sparket af flere mænd på gaden.

- Da patruljen når frem, træffer de kvinden, som bløder efter skader i ansigtet. Derfor ringer de efter en ambulance, og hun bliver kørt på skadestuen, lyder det.

- Er der nogen anholdte?

- Nej ikke på nuværende tidspunkt, og der er også flere vidner, som skal afhøres i sagen.

- Kvinden føler sig ikke tryg ved at tage hjem til sig selv. Hvad skal hun gøre?

- Hvis hun er utryg, så håber jeg, hun vil kontakte os.