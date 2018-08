Ville skydes af politiet: Jagtede betjent med pistol-attrap

Ifølge Statsadvokaten i København var det helt efter bogen, da to betjente i fjor skød en mand, der ønskede at begå 'suicide by cop'

Bevæbnet med en til lejligheden indkøbt hardball-pistol forsøgte en dengang 20-årig mand den 13. juli 2017 at begå såkaldt 'suicide by cop'.

Statsadvokaten i København har nu besluttet at standse efterforskningen mod de to betjente, der skød mod manden.

Uden held havde den 20-årige hele natten forsøgt at finde nogle betjente, der ville jagte og skyde ham. Da han tidligt om morgenen parkerede sin bil på Thoravej i Københavns Nordvestkvarter for at tage en lur, fik politiet en anmeldelse om, at der var tale en spritbillist.

Da to betjente tog kontakt til manden, pegede han på dem med pistolen og sagde, at han ville skyde dem. Den ene betjent har til Den Uafhængige Politiklagemyndighed forklaret, at hun smed sig ned på jorden, og da hun kom op at stå igen, flygtede hun i retning mod en nærliggende parkeringsplads. Undervejs afgav hun to varselsskud, før hun søgte dækning bag en bygning.

Se også: Derfor blev 20-årig skudt af politiet

På afstand så den anden betjent, hvordan den 20-årige på to til tre meters afstand jagtede den kvindelige betjent, mens han råbte, at han ville skyde. Varselskuddene fik manden til at vende sig i retning mod den anden betjent med pistolen hævet.

- Jeg skyder jer, råbte han.

Ramt i ballen

Betjenten råbte flere gange, at han skulle smide pistolen, men den 20-årige smed den ikke. Betjente følte sig nu så truet, at han skød direkte mod manden - dog uden at ramme. Det fik ham dog ikke til at stoppe. I stedet vendte han sig helt rundt mod betjente og pegede med pistolen.

- Jeg skyder jer, råbte han igen.

Det fik betjenten til igen at skyde mod den 20-årige, som blev ramt i ballen og efter et par sekunder lagde sig ned på jorden. Her blev han lagt i håndjern. Vidneforklaringer bekræfter, at betjentene råbte han skulle smide sin pistol, ligesom de efterfølgende gav ham førstehjælp og tilkaldte en ambulance.

Den 20-årige har selv forklaret, at den kvindelig betjents skud ikke ramte, hvorefter han gik længere ud på vejen for at gøre sig synlig i håb om, at hun ville skyde ham. I stedet afgav den anden betjent to skud.

Den 20-årig har forklaret, at han ikke selv mener, han råbte, at han ville skyde betjentene.

Artiklen fortsætter under billedet

Episoden var det andet forsøg på 'suicide by cop' på bare to måneder. Den 2. juni 2017 forsøgte en 50-årig mand ligeledes at få betjente til at skyde ham foran Tivoli. Foto: Kenneth Meyer

Advokat: Det er kujonagtigt

Forsvarsadvokat Martin Cumberland har repræsenteret en af de to involverede betjente. Han håber ikke, at de seneste episoder med forsøg på 'suicide by cop' er udtryk for en tendens.

- Selvom der er som hovedregel er tale om mentalt forstyrrede personer, har jeg svært ved at forstå såvel handling som bevæggrund. Der er i min optik intet undskyldeligt over at sætte politifolk i en sådan situation. Det er i sin enkelthed kujonagtigt og noget værre svineri, siger han til Ekstra Bladet.

- Det har været et absurd hændelsesforløb, hvor man bliver jagtet af en mand med en pistol. Det er en traumatisk oplevelse, men betjentene har handlet hurtigt og resolut, siger forsvarsadvokaten om sagen med den 20-årige.

- Ændrer de her episoder på politiets ageren på gaden?

Det er for tidligt at sige. I takt med at der er flere episoder, skal man være mere på vagt. Hvis ikke man i forvejen skulle være indstillet på at trække sit tjenestevåben, så skal man det i hvert fald nu, siger han.

Martin Cumberland mener også, at sagsbehandlingstiderne hos Den Uafhængige Politiklagemyndigheds er for lange i den slags sager.

- Helt overordnet set tager det for lang tid. Det er en mental byrde for betjentene. I den her sag tager det cirka 11 måneder, og det er der ikke