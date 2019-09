Ville stoppe hate-crime: Så blev han selv smadret til blods

Engelske Clive Pyott måtte på hospitalet indsmurt i blod, efter han forsøgte at stoppe to mænd fra at tæve en asiatisk mand

Det kan være en farlig affære at blande sig, når der er øretæver i luften.

Således blev 50-årige Clive Pyott efterladt gennembanket, da han forsøgte at stoppe to mænd fra at tæve en anden.

Ifølge ham var der tale om en 'racistisk hate-crime'.

- Jeg så to mænd løbe op ad gaden og forbi et busstoppested. En af dem løb hen til en asiatisk dreng og slog ham, siger Pyott til Manchester Evening Standard.

- Han røg på jorden, og mens de trampede på ham, råbte de: 'snak fucking engelsk', fortsætter han.

Slået til blods

Clive, der bor i nærheden af Stretford Road i Hulme, Manchester, England, hvor episoden fandt sted, så mændene trampe på den asiatiske mand fem gange, før han blandede sig.

- Jeg råbte, at de skulle lade fyren være. Jeg kan ikke huske ret meget fra selve situationen, men jeg husker, at mændene spurgte, om jeg var den næste, der skulle have en tur, siger Pyott.

Clive fortæller til Manchester Evening Standard, at han besvimede, da slagene endelig ramte ham.

- Da jeg kom til mig selv, løb jeg tilbage til mit hus indsmurt i blod. Jeg ringede til politiet, der sendte en ambulance, siger han.

Uheldet skete 24. august.

- Jeg forlod hospitalet næste morgen med en brækket næse og kæbebrud, siger den 50-årige, der har rapporteret hele hændelsen til politiet.

- Min største bekymring er, at det var et racistisk angreb. En hate-crime. Det skulle aldrig været sket.

Uopklaret

Siden overfaldet har Clive gennemgået flere operationer.

- Jeg har dårligt været i stand til at spise, og jeg har sovet dårligt på grund af smerterne, siger han.

Politiet bekræfter overfor Manchester Evening, at man har rapporteret et overfald, hvor offeret fik 'alvorlige skader på sit ansigt samt flere sår på ben og håndled'.

De bekræfter samtidig, at offeret var blevet set af en anden, der også var blevet angrebet.

- Sagen er endnu ikke opklaret og enhver, der har oplysninger, der kan hjælpe, må meget gerne kontakte politiet, siger en talsmand fra Greater Manchester Police.