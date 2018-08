Ville tale unge til ro: Teenager angriber betjent

Politiet i Banning - en forstad til Los Angeles - siger, at de nu vil tale med to personer, som menes at have forbindelse et usædvanligt slagsmål under en fodboldkamp på byens gymnasium forrige uge, fortæller CBS.

Her havde uenigheder mellem en gruppe unge nemlig udviklet sig så voldeligt, at politiet var blevet tilkaldt for at tale parterne til ro.

Én af de medvirkende - en 17-årig dreng - havde dog ikke i sinde at rette sig efter lovens lange arm og benyttede i stedet sine egne til at tage fat om, løfte og kaste betjenten på stedet i jorden med, hvad amerikanerne kalder et 'bodyslam'.

Det viser en videoen ovenfor, som i første omgang blev uploadet til sociale medier af en person blandt de mange rystede elever og forældre.

Kriminalbetjent Mike Bennett siger til CBS, at betjenten kom til skade ved den noget uventede episode.

- Det var en meget skræmmende oplevelse for ham.

Bennett vil ikke afsløre, hvor slemt tilskadekommen betjenten er, men siger, at han stadig prøver at komme sig derhjemme.