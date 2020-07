Virksomhed evakueret grundet ammoniak-udslip

Udslippet er under kontrol, og der er umiddelbart ingen tilskadekomne, melder politiet

Politi og redningsberedskab har torsdag tidlig eftermiddag evakueret en virksomhed på grund af et ammoniak-udslip i Regstrup nær Holbæk.

Udslippet skete under reparation af et maskinrum. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

'VIRKELYST, REGSTRUP, HOLBÆK: Politi og redningsberedskab arbejder netop nu på et ammoniakudslip, og medarbejderne fra en virksomhed er evakueret. Udslip er under kontrol, og der er ingen fare for omkringboende', skriver de.

Kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Camilla Schouw Broholm oplyser til Ekstra Bladet, at der umiddelbart ikke er nogen tilskadekomne, og at ammoniak-udslippet skulle være sket i virksomheden Scanpo Superfrost.

- Vi har evakueret de ansatte som en sikkerhedsforanstaltning, og vi har ambulancer stående standby ude foran, siger Camilla Schouw Broholm.

- Men som det ser ud lige nu, er der styr på det, fortsætter hun.

Ifølge Camilla Schouw Broholm er kemiske dykkere i færd med at lukke for udslippet, og arbejdet forventes afsluttet om en halv til en hel time.

