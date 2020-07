Virolog sendt til storbrand

Der er tidligt tirsdag morgen udbrudt brand i en større bygning på øen Lindholm i Stege Bugt.

Ifølge vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, Lars Denholt, er der sendt en ekspert i virologi til brandstedet.

Øen er hjemsted for DTU, som tidligere har drevet forskning på stedet. For øjeblikket er DTU ved at lukke bygningerne ned.

Der er ingen personer kommet til skade.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 02:45.

Brandmandskabet måtte tage færgen til øen. Foto: Per Rasmussen

Både brandvæsen og folk fra beredskabsstyrelsen er nu sat ind for at nedkæmpe flammerne.

- Der er en del mandskab derovre. De har alle måttet tage færgen til øen, oplyser vagtchefen til Ekstra Bladet.

Intet udslip

For en sikkerheds skyld er der sendt en virolog med brandmandskabet.

- Der kan jo være en fare for en eller anden form for udslip. Men indtil videre er der ikke sket et udslip. Folk, som har set en mørk røgfane fra øen, behøver heller ikke at være nervøse. Jeg har af indsatslederen fået at vide, at røgen er ufarlig, siger Lars Denholt.

Ved femtiden tirsdag morgen var brandmandskabet i færd med at etablere en vandledning, som kunne bringe havvand ind til brandstedet.

Kriminelle udlændinge

Brandårsagen er for øjeblikket ikke kendt.

Lindholm var en overgang udset til at skulle huse kriminelle udlændinge, indtil disse kunne sendes hjem.

Øen ligger cirka 3,6 kilometer fra Kalvehave Havn.