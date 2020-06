Visitationszone efter skud i Vollsmose

Politiet vurderer, at det skyderi skal knyttes til en konflikt imellem to grupperinger

Fyns Politi indfører nu visitationszone efter en skudepisode tirsdag aften i den indvandrertunge bydel Vollsmose.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

'Siden onsdag aften har Fyns Politi været massivt til stede i og omkring bydelen Vollsmose, efter der sent onsdag aften blev afgivet skud omkring Fyrreparken. Politiet modtog anmeldelsen klokken 22.38', lyder det i pressemeddelsen.

Skyderiet knyttes til en konflikt imellem to lokale grupperinger:

- Der er tale om en kreds af personer, som vi kender rigtig godt. Vi arbejder lige nu målrettet på at finde de skyldige bag skudafgivelsen. Derfor har vi blandet andet været til stede med hunde med henblik på sporsikring både onsdag aften og igen i dag, efter det blev lyst. Vi har desuden taget en bil ind til undersøgelse, som vi ved, var indblandet, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

Fyns Politi vil meget gerne høre fra borgere, der kan have hørt eller set noget i forbindelse med skudepisoden onsdag aften. Anmeldelsen blev som nævnt modtaget klokken 22.38, så det er tidspunktet både før og efter, som politiet gerne vil vide mere om.

I den forbindelse efterlyse politiet vidner, der har oplysninger om en blå Mercedes, sedanmodel, mellemblå metallak, årgang 2016, som var indblandet i episoden. Politiet vil også meget gerne høre, hvis nogen har set to mindre motorcykler/knallerter, som var i og omkring gerningsstedet, da der blev skudt.

I den administrative baggrund for indførelse af visitationszonen oplyser politiet, at man frygter, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer i mellem medlemmer af grupperingerne.