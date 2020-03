Vlado skælder ud på bilister: Hold op med det!

Det er en god idé at adlyde politiet, når de beder dig om at holde ind til siden.

Politiet har derfor en klar opfordring til bilisterne. Lad være med at stikke af, for i sidste ende går det udover jer selv.

Derudover er det en god idé at have styr på at have bil forsikret. Det fortæller politibetjenten Vlado i programmet 'Politijagt,' som sendes hver onsdag på Kanal 5.

- Hold nu op med at bremse. Træk nu ind til siden. Det fatter jeg simpelthen ikke. Hvad skal det dog hjælpe at bremse, udbryder en frustreret Vlado i programmet.

Netop en manglende forsikring er tilfældet i det kommende afsnit af 'Politijagten,' hvor Vlado og kollegaen Kim er på vagt og kører i en politibil med en nummerplade-scanner.

- Nummerplade-scanneren registrerer, hvor de kører henne, uanset om det er i dagslys eller i mørke, så det er et rigtig godt hjælpeværktøj. Nummerplade-scanneren fortæller os, at bilen ikke er forsikret. Hvis man ikke har en forsikring på bilen, så har modparten umiddelbart svært ved at få erstatning, og man skal så selv udrede en erstatning.

I programmet får de to politibetjente undervejs øje på en mistænkelig bil, der viser sig ikke at have en forsikring. Bilisten vil dog imidlertid ikke holde ind til siden, og derfor må Vlado og Kim jagte bilisten intenst i et forsøg på at få opklaret, hvorfor bilisten ikke har forsikret bilen.

Husk du kan se 'Politijagt' hver onsdag på Kanal 5 eller på Dplay.