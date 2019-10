Vognbane spærret: Skrænt skyllet væk

En vognbane er spærret, da dele af en skrænt er skyllet væk på grund af fredagens kraftige regn.

Det sker på Hoptrup Hovedgade syd for Hoptrup. Politiet fik anmeldelsen klokken 0.25 natten til lørdag, og vognbanen har været spærret siden da.

Se mere video på Local Eyes.

- I nat var der brud på en vandledning. Det har betydet, at cirka 100 meter af en skrænt er skyllet væk, siger vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi Bjørn Pedersen til Ekstra Bladet.

Politiet er ikke til stede ved vognbanen og ved ikke, hvornår det er muligt at køre der igen.

De massive mængder af regnvand har også påvirket området på andre måder, og politiet får mange henvendelser fra borgere i kølvandet på regnen.

Sender assistance

Beredskabstyrrelsen hårdt ind mod de massive vandmasser, der plager den sydlige del af Jylland, og der er blevet sendt assistance fra regionerne Midtjylland, Sydjylland og Nordjylland.

Flere veje er nemlig hårdt ramt af de store mængder vand og jordskred, og det skal pumpes væk.

Der er samlet 26 brandfolk til Sønderjylland, skriver Lars Høg Schou, operativ chef i Beredskabsstyrelsen, på Twitter.

Også ekstra grej til at pumpe vandet er sendt ind. Blandt andet har beredskabet i Midjylland flyttet en lænsepumpecontainer til Beredskabsstyrelsen i Sydjylland for at supplere beredskabet.