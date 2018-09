Vognmand dømt: Smuglede store mængder hash til Danmark

Den 60-årige vognmand Carsten Birkelund er ved Retten i Odense mandag blevet idømt to år og ni måneders fængsel for at være hovedmanden bag indsmugling af 184 kilo hash

60-årige Carsten Birkelund skal to år og ni måneder i fængsel for at have indsmuglet en stor mængde hash til Danmark. Det besluttede Retten i Odense mandag.

Det skriver Fyens.

Vognmanden valgte at modtage dommen.

Den 60-årige mand blev dømt for at have kørt lastbiler til Danmark og indsmuglet to gange 92 kilo i marts og april 2018.

I sagen var han tiltalt sammen med en 38-årig mand. Den 38-årige mand blev 28. august dømt et år og ni måneders fængsel for at have hjulpet til med indsmugling af 92 kilo ud af de 184 kilo til Danmark. Den 38-årige blev også dømt for at have hjemmedyrket hash med henblik på videre salg.

Den 38-årige tilstod begge forhold, men han udbad sig betænkningstid på 14 dage for fængselsdommen.

Ifølge anklager Klaus Lauridsen lagde retten vægt på, at den 38-årige kun havde en underordnet rolle i sagen og kørte en bil foran lastbilen med hashen i. Carsten Birkelund var derimod chauffør i forbindelse med begge indsmuglinger.

Det var også grunden til, at Carsten Birkelund fik en højere fængselsstraf end den 38-årige.

Kun fundet halvdelen af hashen

Anklager Klaus Lauridsen oplyser til Ekstra Bladet, at kun halvdelen af hashen er i politiets varetægt.

- Der er to transporter i marts og 12.-13. april. I forbindelse med den sidste transport bliver de 92 kilo hash fundet i en trailer, og de resterende 92 kilo er ikke blevet fundet endnu, siger Lauridsen.

Anklageren vil overfor Ekstra Bladet ikke fortælle, hvordan politiet blev bevist om sagen.

Han vil dog beskrive sagen som en del af noget større.

- Jeg vil betegne sagen som en del af et organiseret kriminelt miljø, hvor man på organiseret vis har stået for indsmugling af hash fra Spanien til Danmark, siger Lauridsen.