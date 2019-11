Vognmand lod svin stå i lastbil i over 50 timer

En vognmand fra Kolding er blevet tiltalt for at have kørt med svin i over 50 timer i træk. Det skulle være sket på ture fra Danmark til Italien i 2016 og 2017, skriver jv.dk.

Ifølge avisen er 11 vognmænd blevet tiltalt for ulovlig transport af svin og kvæg. Det er Fyns Politi, der har rejst sagen på baggrund af anmeldelser fra Fødevarestyrelsen.

Anklageskriftet er på hele 262 sider og omhandler 1.000 forhold. Vognmanden fra Kolding er tiltalt for 125 forhold, skriver jv.dk.

Skal frifindes

Ifølge EU-lovgivning må svin maksimalt blive transporteret i 24 timer ad gangen. Hvis transporten varer mere end 24 timer, skal svinene have mulighed for at hvile i et døgn samt få foder og vand, skriver jv.dk.

Advokat Hans Sønderby Christensen repræsenterer en række virksomheder i sagen. Advokaten mener, at hans klienter skal frifindes. Advokaten oplyser til jv.dk, at at vognmændene har overholdt alle EU-regler og sædvanlig praksis fra de danske myndigheders side.

- Helt enkelt er det sådan, at når myndighederne har haft en tålepraksis i henhold til nogle EU-regler, så kan man ikke gå ind og tilbagekalde den tålepraksis med tilbagevirkende kraft, siger advokaten til jv.dk.