Vold og dødstrusler plager især disse skoler

Det er bestemt ikke altid nemt at være hverken elev eller lære i Esbjerg Kommune.

Det kan JydskeVestkysten berette som følge af en aktindsigt, der viser, at der i 2019 har været hele 752 voldshændelser på skolerne i kommen.

I 2018 var der 743 hændelser, hvorfor det er en mindre stigning. Ifølge avisen er truslerne både af fysisk, psykisk og digital karakter. Samtidig er oversigten kun af forhold mellem elev og lærer og ikke elev og elev imellem, hvorfor det egentlige tal for voldshændelser på skolerne må forventes at være højere.

Det er især på Ådalskolen Bohr i Esbjerg og Bakkevejens Skole Fortuna i Bramming, at der har været mange hændelser. Her er der blevet registreret henholdsvis 164 og 102 hændelser.

Skoler med specialklasser

Formand for Børn og Familieudvalget i Esbjerg Kommune, Diana Mose Olsen (SF), mener dog ikke, at tallene nødvendigvis er udtryk for et stigende problem, men at skolerne er blevet bedre til at registrere hændelserne.

- Vi skal jo bruge de her registreringer til at blive bedre til at reagere pædagogisk. Og vi gør alt, hvad vi kan, for at blive bedre i stand til at håndtere vold af den ene og anden art. Det er vigtigt, at vi får skabt rammer, hvor det er nemmere at være barn, og det er vi godt i gang med, siger Diana Mose Olsen, formand for Børn og Familieudvalget.

Formanden hæfter sig især ved, at tallene er høje på de skoler, hvor der er specialklasser.