Vold på natklub: Fik smadret ølglas i ansigtet

På en natklub på Nørregade i indre København gik det vildt for sig natten til søndag.

- Det var noget vold inde på Arch, formentlig i baren. Vi fik anmeldelsen klokken 02.36.

- En mand har fået et ølglas i ansigt, som er blevet knust. Han brækkede næsen, men fik kun overfladiske ridser i ansigtet. Der blev også trampet på ham, fortæller vagtchef Leif Hansen hos Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet kunne dokumentere, at der var blevet trampet på manden, ved hjælp af røde mærker på mandens brystkasse.

To 23-årige mænd blev anholdt i sagen. De blev begge løsladt igen efter endt afhøring.

Nu skal efterforskningen afdække, hvad der helt præcist er sket.

Noget af slagets gang er dog blevet kortlagt i forbindelse med afhøringerne i sagen.

- Det er en person, som over for de to sigtede påtaler, at de skal opføre sig ordentligt over for hans kvindelige bekendte.

- Vi indhenter noget video for at danne os et overblik, siger vagtchefen.

Natklubben Arch er ejet af den succesfulde musikproducer Remee.