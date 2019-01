Voldelig flypassager slået ned og bagbundet i luften

En voldelig flypassager blev bagbundet af sine medrejsende tre timer inde i en flyrejse fra Bangkok til Novosibirsk 15. januar.

Passagererne valgte at skride til handling, da flypersonalet ikke kunne håndtere hans voldelige adfærd.

Manden havde trods alkoholforbud på flyet drukket whisky af en flaske, han selv havde medbragt, og cirka tre timer efter, at flyet lettede, gik han amok ved at angribe folk omkring ham.

Piloten advarede om, at han ville nødlande, men det lykkedes andre passagerer at få den 26-årige gerningsmand, der angiveligt er blevet løsladt fra et fængsel i Thailand for nyligt, under kontrol.

En video viser, at passagerne brugte tape og bælter til at binde manden på hænder og fødder. Se den over artiklen.

Se også: Flypassager fanget med levende slange i bukserne

Kort forinden havde en anden mandlig passager 'slået ham flere gange og med hjælp fra andre turister, fik de bundet ham', fortæller Irina Volk, der er talskvinde for det russiske indenrigsministerium.

Der var 158 passagerer ombord på flyet inklusiv babyer og børn.

Den voldelige passager tilbragte de sidste fire timer af flyveturen bagbundet på på gulvet, indtil han blev overleveret til det russiske politi og sigtet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------