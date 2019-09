Voldsmand amok på jysk luksushotel

Prøveløsladt voldsmand sigtet, tiltalt og fængslet for at spytte receptionist i ansigtet på Hotel Royal i Aarhus - nu må han indtil videre nøjes med overnatninger i arresten

En tidligere voldsdømt mand blev lørdag på slaget 6.20 så frådende arrig, at han spyttede en receptionist direkte i ansigtet på luksushotellet Hotel Royal i Aarhus midtby.

Det er i hvert fald indholdet i den sigtelse, som politiet kort efter konfronterede ham med, og som senere på dagen kostede den 25-årige mand en konkret tiltale for vold efter straffelovens paragraf 244 og en kendelse på fire ugers varetægtsfængsel i Retten i Aarhus.

Det bekræfter Philip Møller, anklager i Østjyllands Politi.

- Normalt bruger vi ikke energi på at fremstille folk i grundlovsforhør i sager om simpel vold. Det plejer at koste 20 dages fængsel. Men det her var simpelthen for groft, synes jeg, forklarer Philip Møller, som også tog udgangspunkt i, at den tiltalte mand er prøveløsladt i en anden voldssag.

Hotel Royals interiør bærer stadigvæk præg af, at det legendariske overnatningssted har eksisteret siden 1838. Foto: Ernst van Norde

Dømt for vold flere gange

Oven i hatten kommer, at den fængslede mand ifølge anklageren tidligere er dømt for vold tre eller fire gange.

- Det er efter min mening yderligere skærpende, at han angriber en person, som er på arbejde, lyder Philip Møllers vurdering.

Politiets anklager var forberedt på, at manden ville nægte sig skyldig.

Han var derfor klar med et anklageskrift, og grundlovsforhøret endte med, at den 25-årige blev tiltalt for vold.

Må nøjes med arresten

Philip Møller ønsker ikke at give mere detaljerede oplysninger om, hvad der kan have udløst mandens vrede, hvorfor han befandt sig i hotellets foyer så tidligt om morgenen, og nøjagtigt hvordan konfrontationen i hotellets reception udviklede sig.

- Jeg kan kun sige, at receptionisten bad manden om at opføre sig på 'en anden måde'. Men hvad der blev sagt, skal ikke ud i offentligheden, før sagen bliver belyst i retten, og vi hører den forurettedes forklaring, siger anklageren.

Den voldstiltalte mand må indtil videre nøjes med at overnatte i en celle i arresten i Aarhus. Foto: Casper Dalhoff

Den tiltalte kærede på stedet fængslingskendelsen til landsretten.

Men indtil videre må han nøjes med at drømme om Hotel Royals luksus-suiter og tage til takke med et antal ufrivillige overnatninger i arresten i Aarhus.

Husly til berømthederne: Her overnatter Madonna

Hotel Royal på Store Torv i Aarhus har blandt andre haft besøg af H. C. Andersen og berømte rockstjerner som Madonna og Lana Del Rey. Foto: Ernst van Norde

Hotel Royal på Store Torv i Aarhus har eksisteret siden 1838 og har igennem årene givet kost og logi til utallige kulturpersonligheder som eventyr-digteren H. C. Andersen, jazz-legenden Louis Armstrong og rockstjerner som Madonna, Yoko Ono og Lana Del Rey.

De har formentlig alle sat pris på det stilfulde interiør, de originale kunstværker på væggene og den centrale beliggenhed lige overfor Aarhus Domkirke.

Hotellet består ud over hotellet af en restaurant og et casino.