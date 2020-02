Voldsom aktivitet på narkoskibet

Politiet er langtfra færdige med undersøgelserne af narkoskibet Duncan Island. Det 178 meter lange container og køleskib ligger lige nu i havnen i Kalundborg, hvor politiet sejlede det hen, efter at det var blevet bordet af myndighederne lørdag formiddag.

Ekstra Bladets mand, der tirsdag ved middagstid var til stede på havnen, fortæller, hvordan der er hektisk aktivitet ombord.

- Lige nu er man ved at undersøge skibets redningsfartøj. Det er af den type, der hænger bagerst på skibet på en sliske, fortalte Ekstra Bladets mand.

Han oplyste, at der både er teknikere i hvide dragter samt toldvæsnets repræsentanter blandt de mange folk, der myldrer rundt på skibet.

- Jeg kan ikke se narkohunde, men mon ikke de er der - eller har været der, tilføjede Ekstra Bladets mand, der var til stede på havnen i Kalundborg.

Foto: Per Rasmussen

At politiet er massivt til stede bekræfter Dannie Rise, efterforksningsleder, Københavns Politi, overfor Ekstra Bladet.

- Vi er stadig i gang med ransagning, og jeg kan ikke sige, hvor lang tid, det vil tage, før vi er færdige.

Her er narkoskibets rute: Kokain for 45 millioner

Han ønsker ikke at melde ud, om man allerede har gjort interessante fund i forbindelse med den foreløbige ransagning.

- I forhold til eventuelle fund, så melder vi noget ud samlet. Muligvis når vi er færdige, fortæller Dannie Rise.

Bordet af politiets elitekorps

Det var ved 10-tiden lørdag, at Politiets Aktionsstyrke bordede skibet, der på det tidspunkt lå ud for Spodsbjerg på Langeland.

Her havde man netop aflæsset mindst 100 kilo kokain, der var blevet samlet op af en mindre både og sejlet ind til Spodsbjerg.

Herfra skulle den omfattende mængde narko efter politiets opfattelse fragtes til København, hvor det så skulle deles op i mindre portioner.

Noget skulle ifølge politiets vurdering sælges i Danmark, mens noget skulle videre op til udefinerede destinationer i Skandinavien.

Søndag blev skibets 23 mand store besætning samt en medsejlende passager fremstillet i grundlovsforhør i København.

Det samme blev to letter og en russer, der blev anholdt i Spodsbjerg. De var ifølge politiet identiske med de tre, der havde opsamlet narkoen i den mindre båd, som skulle fragte den videre til København i en bil af mærket Hyundai.

Foto: Per Rasmussen

Alle nægter sig skyldige. Men alle blev enten varetægtsfængslet - eller fik deres anholdelse opretholdt i foreløbigt tre gange 24 timer.

Lukker i om baggrund

Det præcise grundlag for, hvorfor politiet kendte til narkoskibet, har man indtil videre ikke ønsket at oplyse.

- Konventionel efterforskning og internationalt politi-samarbejde, lyder det kortfattet.

At man netop har valgt punktet ud for Langeland som aflæsningssted kan muligvis bunde i, at man her kan komme tæt på land, selvom man sejler i et stort skib som Duncan Island. Skibet stikker ni meter.

Smuglerringen bag narkotransporten er endnu ikke klarlagt.

- Bagmandsgruppen er ikke de eneste, der mangler de penge, som ladningen ville have indbragt, fortæller Dannie Rise.

- Der er jo et helt kredsløb omkring forhandlerkæden. Og set i et større perspektiv kommer det her til at sende dønninger helt ud i den anden ende af distributionskæden, fortæller Dannie Rise.