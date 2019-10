Voldsom anholdelse: Skyder tyv med hænderne oppe

Videoen, der er filmet i byen Glendale i staten Arizona USA, viser en politimand, der bruger sin strømpistol på en cykeltyv, der bliver taget på fersk gerning.

Folkene i byen Glendale syntes, det er en unødvendig mængde af magt politiet benytter sig af i tilbageholdelsen af tyven, hvis navn er James Herst.

Borgere i Glendale udtaler, at James Herst selvfølgelig ikke skulle have stjålet cyklen, men at politiet handler fuldstændig hensynsløst i situationen.

De mener det er tydeligt at tyven står med hænderne i vejret klar til at blive anholdt, men alligevel får skudt en ledning fra strømpistolen i brystet.

Upassende opførsel

Politimanden Erin Aldrich, der filmede hele episoden på sit kropskamera, havde skrevet i rapporten at James Herst ikke reagerede på kommandoer og at det lignede han skulle til at stikke af.

Afdelingens embedsmænd mener at politimanden Erin Aldrich mangler disciplin, da hans ordre var svære at høre og at det var upassende af ham at tage sin stød-pistol i brug.

