Voldsom anklage: Låst inde under seksuelt overfald

En skuespillerinde og model fortalte under onsdagens retssag mod Harvey Weinstein, at filmgiganten låste hende inde på toilettet, hvor han onanerede foran hende

En kvinde fortalte onsdag under Harvey Weinsteins voldtægtsretssag, at han tilbage i 2013 skulle have låst hende inde på badeværelset, mens han onanerede foran hende og tog hende på brysterne.

Det skriver flere nyhedsbureauer, heriblandt Reuters.

Kvinden, Lauren Young, fortalte under retssagen, at 'det er, hvad alle skuespillerinder gør for at klare sig'.

30-årige Lauren Young, der er skuespiller og model, græd under retssagen i New York, mens hun fortalte om sit møde med Weinstein.

Hun er den sidste af seks personer, der vidner mod filmproduceren Weinstein i retten på Manhattan.

Harvey Weinstein er i New York-retssagen anklaget for at have voldtaget skuespillerinden Jessica Mann og for at have overfaldet en anden kvinde seksuelt, den tidligere produktionsassistent Mimi Haleyi. Siden 2017 har mere end 80 kvinder anklaget Weinstein for seksuelle overgreb.

Weinstein har blandt andet har produceret 'Den engelske patient' og 'Shakespeare in love', som har vundet en Oscar. Han har afvist alle anklager og siger, at alle kvinderne har givet samtykke.

