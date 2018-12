Voldsom bilulykke: Spædbarn blandt de dræbte

Tre britiske turister mistede torsdag formiddag livet, da en jeep med syv personer kørte ud over en høj bro i Island.

Nye oplysninger viser, at den ene af de dræbte var et spædbarn. Udover de tre omkomne, blev yderligere fire personer hårdt kvæstet ved ulykken. To af dem er også børn, der er i alderen syv til ni år.

Det skriver flere medier, blandt andre det islandske avis Morgunbladid og det britiske medie Daily Mail.

Ifølge det britiske medie var ofrene af asiatisk oprindelse, men britiske statsborgere. Mediet erfarer, at ofrene bestod af to familier: Fire voksne, en otteårig dreng, en niårig pige og et spædbarn.

Det har ifølge mediet ikke været muligt at få bekræftet fra offentlig myndighed, hvilke af personerne der er omkommet, og hvem der er kvæstede.

Spædbarn blandt de dræbte

Men den indiske ambassadør i Island, Armstrong Changsan, har ifølge mediet besøgt de overlevende ofre på hospitalet og udtalt sig om deres tilstand til mediet.

- Situationen er meget alvorlig. Tre personer er døde, og en af dem er et spædbarn.

- Der var syv personer. To par i trediverne og tre børn. Udover spædbarnet, er de to andre børn en pige og en dreng, på otte og ni år. Pigen bliver opereret, forklarede han overfor Daily Mail.

Derudover tilføjede han:

- Jeg tror, familien besøgte Island for at se gletsjerne. Det er et populært turistmål her.

Kæmpede for at få alle ud

Ulykke skete i Skeidararsandur i det sydlige Island.

Jeepen kørte ud over broen, hvor den landede på en stenet flodbred nedenunder.

Turistguiden Adolf Erlingsson var en af de første der kom til ulykkesstedet.

- Det var forfærdeligt. Bilen så ud til at have ramt jorden mange meter fra, hvor den stoppede. Vi kæmpede for at få alle ud, sagde han til nyhedsbureauet AP.

Til Morgunbladid uddyber guiden sin kommentar:

- Selvfølgelig var det forfærdeligt. Bilen var i meget dårlig tilstand efter at være kørt af broen og faldet ned, siger han til Morgunbladid.

Adolf Erlingsson var i området, da uheldet skete, fordi han havde 19 turister med ud på en tredagestur.

- Heldigvis var der ikke nogen af dem, der så det. Man kunne ikke se meget af broen, og jeg stoppede bilen, så snart jeg kom over for at se, om jeg kunne hjælpe. De (turisterne, red) blev i bilen, men de ved, hvad der skete, og nogle af dem er bange, fortæller han til det islandske medie.

Politiet har endnu ikke fastslået, hvorfor føreren af bilen mistede kontrollen over køretøjet.