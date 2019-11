Voldsom bølge af påsatte brande: - Meget alvorligt

Onsdag aften og natten til torsdag måtte brandvæsnet rykke ud til i alt fem brande på Lupinvej og Lindeparken i Silkeborg.

Brandene var alle påsat og gik ud over affaldscontainere og en klapvogn i en opgang, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Ildspåsættelser er ikke et ukendt fænomen i den midtjyske by. Den seneste måned har der været 23 påsatte brande i Silkeborg.

- Vi ser meget alvorligt på situationen og har gang i en målrettet efterforskning, fortæller efterforskningsleder Bent Riber Nielsen.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med brandene, som primært har ramt affaldscontainere.

- Der har ikke været nogen konkret fare, siger Bent Riber Nielsen.

I to tilfælde er der dog sat ild til klapvogne, der har været parkeret henholdsvis i en opgang og en kælder.

Her har der været risiko for, at ilden kunne brede sig til de pågældende bygninger og dermed være til fare for beboerne.

Ildspåsættelserne er sket i det samme område omkring Lupinvej, Resedavej og Lindeparken. Brandene onsdag aften og torsdag nat fandt sted i tidsrummet fra klokken 19.30 til 02.30.

Ingen er mistænkt eller anholdt i sagen.

- Derfor opfordrer vi selvfølgelig til, at beboere, der måtte vide noget relevant eller have set noget, kontakter politiet, siger Bent Riber Nielsen.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.