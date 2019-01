Voldsom brand: 22 evakueret

Samtlige beboere i en etageejendom i Taastrup er natten til søndag blevet vækket og bedt om at forlade deres lejligheder. Det skete af frygt for, at en brand i en nærtliggende industribygning ville få fat i deres ejendom.

Det oplyser vagtchef Henrik Andreasen fra Københavns Vestegns Politi.

- Vi har for en sikkerheds skyld evakueret 22 personer fra ejendommen, fordi den ligger meget tæt på et dækcenter, som hærges af en voldsom brand. Beboelsesejendommen er helt uskadt, men vi tager ingen chancer, hvis flammerne nu skulle sprede sig, siger han.

Foto: Kenneth Meyer

Brænder helt ned

Derimod har flammerne fået godt fat i industribygningen, der ligger på Roskildevej 376.

- Bygningen brænder nok helt ned. Der er stadig flammer derude, siger vagtchefen klokken 04.10. Det er præcis, to timer efter at brandvæsnet blev alarmeret.

- Heldigvis stiger røgen lige op i luften, så der skulle ikke være fare for at indånde røg, siger han.

Politiet oplyser kort før klokken 7 søndag morgen, at branden nu er slukket, og beboerne kan derfor vende tilbage til deres lejligheder. Der arbejdes dog stadig på stedet.

Dækcentret omfatter en administrationsbygning samt et værksted til udskiftning af dæk.

Politiet ved endnu ikke, hvordan branden er opstået. Ingen personer er kommet til skade ifølge de foreløbige meldinger.

Foto: Kenneth Meyer

10-15 brandbiler

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der har været massiv udrykning til den voldsomme brand, hvor mange ekstra beredskaber var indkaldt for at assistere Taastrup-stationen fra Østsjællands Beredskab.

I alt 10-15 brandbiler har været på stedet for at assistere med slukningen, vurderer Ekstra Bladets mand på stedet. Angiveligt har flammerne været op til dobbelt så høje som den nærliggende etagebygning.

Han fortæller samtidig, at en evakueringsbus har været på stedet til at tage sig af beboerne fra den tilstødende beboelsesejendom.

Foto: Kenneth Meyer

Roskildevej er søndag morgen spærret mellem Teglvænget og Hveen Boulevard som følge af slukningsarbejdet, oplyser politiet. Trafikanter kan i stedet køre ad Taastrupgårdsvej for at komme forbi.

Tidshorisonten er ifølge politiet endnu ukendt.