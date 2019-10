Voldsom brand: Adskillige brandstationer indkaldt

En voldsom brand er tirsdag omkring klokken 15 udbrudt i nogle store lagerhaller i Børkop sydøst for Vejle.

Det oplyser TrekantBrand.

- Der er fem haller, og der er kraftig brand i alle sammen. Vi har indsat enheder fra fem af vores brandstationer, droner og masser af indsatsleder-kapacitet. Så vi er massivt til stede derude, siger operationschef Casper Christensen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at brandvæsnet på nuværende tidspunkt ikke ved, hvad der er i hallerne, som brænder så kraftigt.

- Det brænder så kraftigt derude, at det tager noget tid at få skabt et overblik, siger han.

'Bliver svær at få under kontrol'

Branden udvikler sig stadig, og brandvæsnet har derfor sat alt ind for at bekæmpe det.

- Der skal bruges rigtig mange enheder, og der skal bruges rigtig meget vand. Så vi har sendt mange enheder ud til stedet, siger Casper Christensen.

Han fortæller, at der foreløbig ikke er noget, der tyder på, at den kraftige røg vil skabe problemer for beboere i området.

Både politiet og brandvæsnet opfordrer dog folk i området til at vise hensyn og give plads til udrykningskøretøjerne.

Til TVSYD oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund, at branden bliver svær at få under kontrol.

- Den kommer til at vare ved et godt stykke tid - om vi får kontrol over den i nat, det kan jeg ikke sige, siger Lars Grønlund til mediet.

Han fortæller også, at røgen lige nu stiger opad, og at den derfor ikke umiddelbart er til fare for beboerne i området, men understreger, at folk selvfølgelig skal forsøge at undgå den.

