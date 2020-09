Voldsom brand: Alt er væk

Trods en massiv redningsindsats lykkedes det ikke at redde noget efter voldsom restaurantbrand

En voldsom brand i Restaurant Strandlyst & Café i Vig i Odsherred har lagt hele bygningen i ruiner. Det viser et billede, som Beredskabsstyrelsen netop har delt med offentligheden.

Styrelsen har deltaget massivt i redningsindsatsen med 11 brandfolk og fire køretøjer fra sine afdelinger på Sjælland.

Men branden, der blev opdaget kort før klokken 6 mandag morgen, var så voldsom, at bygningerne er brændt ned til grunden.

Omkring klokken seks i morges var restauranten i flammer. Privatfoto

Heldigvis er der alene tale om materielle skader, da ingen personer er kommet noget til.

Politiet har nu sat en undersøgelse i gang for at forsøge at finde frem til brandårsagen. Der er ikke mistanke om en forbrydelse, men hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.