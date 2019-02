Voldsom brand: Bliv inden døre

1/2 Thyborøn. På grund af kraftig brand på Kystcentervej skal politiet anmoder borgerne på vejene øst for branden, Vesterhavsgade - Glentevej og Bredgade om at forblive indendøre og lukke døre og vinduer. Alle andre skal søge væk fra røgfanen og give plads for indsatspersonale