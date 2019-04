Natten til søndag har et pizzeria stået i store flammer

Naverland Pizzeria i Glostrup stod natten til søndag i lys lue.

Ekstra Bladets mand på stedet har beskrevet branden som værende meget kraftig. På Twitter oplyser beredskabsstyrelsen, at de har været tilstede for at slukke bygningen, som de definerede som overtændt.

Beredskabsstyrelsen mødte talstærkt op. Foto: Kenneth Meyer

Efterslukningen af det nu udbrændte pizzeria har pågået over natten.

Ekstra Bladet forsøger at få fat i Københavns Vestegns Politi.