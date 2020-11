Voldsom brand: Flere evakueret

Flere opgange er natten til torsdag blevet evakueret ved en brand i en ejendom i Hvidovre, som udvikler sig hastigt.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet skulle flere være kørt med ambulance fra stedet.

Det bekræfter vagtchef Jens Møller fra Københavns Vestegns Politi:

- I alt er seks personer blevet kørt til skadestuen for observation for røgforgiftning. Vi har selv efterfølgende kørt fem personer til hospitalet. Meldingen er, at de alle er uden for livsfare.

Selve branden er nu ved at være inddæmmet, siger han videre.

- Den er under kontrol, men brandfolkene er fortsat til stede. Der pågår nu efterslukning, og det vil vare til i morgen eftermiddag, er vurdere.

Vagtchef Jens Møller fra Københavns Vestegns Politi kunne tidligere på natten ved 2.tiden sige:

- Vi er ved at evakuere nogle beboere. Der er ikke nogen umiddelbart, som er fanget i branden. Alle beboere er kommet ud, siger han.

- Men branden udvikler sig forholdsvist voldsomt.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Mindst to reddet ud

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 01.41. Ifølge Hovedstadens Beredskab måtte to personer reddes ud af en lejlighed i stueetagen.

'Branden har bredt sig til ejendommens tagkonstruktion, hvorfor der bliver iværksat en større indsats i forhold til evakuering og slukning', skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Huset ligger på Vojensvej, oplyser politiet.

'Beboere i området bedes lukke vinduer og ventilation, holde sig indendøre og i øvrigt undgå røgen fra branden', skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

