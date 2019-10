Voldsom brand hærger: Brandvæsen massivt til stede

En voldsom brand hærger tirsdag aften et autoværksted i Brøndby Strand

Tirsdag aften hærger en voldsom brand i et autoværksted i Tjørnevangen i Brøndby Strand.

Det oplyser Vestegnens Politi.

Sætter massivt ind

Frederik Ryber, operationschef ved Hovedstadens Beredskab, oplyser til Ekstra Bladet, at beredskabet sætter massivt ind.

- Da vi kom, var der tale om en fuldt udviklet rumbrand, siger han.

- Nu sætter vi massivt ind på at redde en tilhørende bygning til autoværkstedet.

Meldingen om branden kom klokken 22.26 tirsdag aften. Foto: Kenneth Meyer

Kæmper mod flammerne

Frederik Ryber fortæller, at de på nuværende tidspunkt er tre stationer til stede for at bekæmpe branden.

- Og så bruger vi også en drone med termisk kamera til at skabe overblik, siger han.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter, at det brænder kraftigt.

- Det ser voldsomt ud, siger han.

- Der er seks til otte brandbiler på stedet plus politi. De kæmper mod flammerne, men ilden er ved at blusse op igen.

Luk døre og vinduer

På Twitter opfordrer Vestegnens Politi beboere i nærheden af branden til at lukke døre og vinduer.

'Grundet brand i autoværksted Tjørnevangen Brøndby Strand bedes beboerne Kastanie Alle, Maglegårdsvej og Bovang lukke døre og vinduer pga. kraftig røgudvikling. Røgfanen går direkte op i luften,' skriver de.

Tyve minutter senere er området blevet udvidet.

'Ifbm branden i Brøndby udvides området fra Tjørnevangen og i retning mod Amager Mtv'en. Således bedes alle i nævnte område lukke døre og vinduer,' skriver politiet på Twitter.

