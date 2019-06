Voldsom brand i børnehave: Hold børnene hjemme

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Natten til mandag har der været en voldsom brand i en børnehave i Aarhus.

- Vi fik meldingen klokken 02.25. Børnehaven ligger på Kappelvænget 46 i Aarhus, oplyser Flemming Lau, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen består børnehaven af tre bygninger.

- Det er bygningen i midten, som er nedbrændt. Der er tale om voldsomme skader. Vi ved endnu ikke, hvad der er årsag til branden. Den kan muligvis være opstået i en skraldespand. Det skal vores teknikere se nærmere på i løbet af mandag, siger vagtchefen.

Der er opstået store vandskader på grund af slukningsarbejdet, som nu er afsluttet.

Foto: Presse-fotos.dk

På børnehaven Solens hjemmeside opfordrer ledelsen til, at alle forældre holder deres børn hjemme i dag på grund af branden.

- De forældre, der har brug for pasning, kan aflevere dem hos vores nabo, Rend & Hop. Her vil Solens voksne vil stå klar til at tage imod dem, hedder det på hjemmesiden.