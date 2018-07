Voldsom brand i bosted efterforskes som påsat

Brand på bo- og behandlingstilbud for mennesker med psykiske problemer øst for Horsens udvikler kraftig røg

En voldsom brand hærger lige nu bostedet Enghaven i Søvind ved Horsens.

Beboere er søndag aften blevet evakueret sammen med centerets personale. Det sker, efter at der er udbrudt en brand i en af centerets fløje.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en person blevet tilbageholdt på stedet.

- Vi kan bekræfte, at vi efterforsker branden som påsat, fortæller Lars Grønlund, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

I en pressemeddelelse skriver politiet, at der er tale om tre personer, som er blevet tilbageholdt.

'Politiet har tilbageholdt tre personer for at undersøge, om de kan sættes i forbindelse med branden', lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Her ses en mand, der bliver taget i politiets varetægt iført en DNA-dragt. Foto: 112 News/Per Øxenholt

Flammerne tog til kort før klokken 19. En time senere kæmpede beredskabet på stedet stadig med at få styr på ilden, fortæller Lars Grønlund:

- Der er umiddelbart ikke kendskab til personskader, påpeger vagtchefen.

Politi og brandvæsen er til stede og forsøger at få branden under kontrol. Der er meldinger om store flammer, som stikker op fra tagkonstruktionen.

På Twitter skrev Sydøstjyllands Politi tidligere på aftenen, at branden udvikler kraftig røg, og at man skal søge væk fra røgfanen samt lukke døre og vinduer.

Brand på Center Engvang i Søvind, Søvangen 1. Branden udvikler kraftig røg og man skal søge væk fra røgfanen samt lukke døre og vinduer. @politi — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) 22. juli 2018

- Alle beoere og ansatte er evakueret. Branden er ikke under kontrol endnu, men vi forsøger at begrænse den, oplyser Lars Grønlund til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvornår den er under kontrol, men lige nu skal redningspersonalet have mulighed for at arbejde i ro derude, fortæller han videre.

Status på branden på OK Centret Enghaven, branden er stadig ikke helt under kontrol endnu men man har tilendebragt evakuering på stedet. Der er ikke kendskab til at der skulle være tilskadekomst. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) 22. juli 2018

vagtchefen fortæller til Ekstra Bladet, at branden ved 21.30-tiden er kommet under kontrol:

- Den er under kontrol, og der bliver nu et efterslukningsarbejde i to fløje, men det vil være gisninger, hvornår brandfolkene på stedet er helt færdige, så det vil jeg ikke komme med et bud på, siger vagtchefen.

I alt er 40 beboere og 10 ansatte blevet evakueret. De er sammen blevet genhuset i nærheden, fordi det ikke er muligt at færdes i bygningerne.

