Voldsom brand i gård

En person behandles efter at være udsat for røg fra brand i gård på Nellerødvej i Helsinge

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er voldsom brand i en gård på Nellerødvej ved Helsinge.

En person behandles efter at være udsat for røg, derudover er der ingen meldinger om tilskadekomne.

Der er voldsom brand i en gård på Nellerødvej ved Helsinge. En person behandles for røgforgiftning. Pt ingen meldinger om yderligere tilskadekomne. Pt intet yderligere, Vi opdaterer her, når vi har flere oplysninger #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 2, 2019

Politiet oplyser på Twitter, at der ikke var større husdyrhold på gården, men er ellers sparsomme med oplysninger.

Klokken 14.59 lød seneste melding fra myndighederne, at man fortsat arbejder på stedet.

Opdateres ...