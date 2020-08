Voldsom brand i industriområde

Natten til fredag er der udbrudt brand i industrikvarteret på Lene Haus Vej i Ikast.

Flammer kan ses på flere kilometers afstand.

Politi og redning er fremme på stedet, oplyste Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter klokken 01.33. Tidligt fredag morgen skriver politiet, at man fortsat arbejder på at slukke branden.

'Der foregår stadig brandslukning på Lene Haus Vej i Ikast. Politi og redning er fortsat på stedet. Der er vejspærringer i området, og politiet vil anvise alternativ vej til arbejdspladserne på de berørte adresser', lyder det.

Ude af kontrol

Man har fredag morgen været nødt til at få fat på store kraner, der kan hjælpe med slukningsarbejdet.

- Det er en industribygning på 1000 kvadratmeter, der brænder. Den er totalskadet og vil nedbrænde, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis tidligt fredag morgen.

- Man har rekvireret to kraner til at hjælpe med at slukke branden, ellers kan de ikke få den under kontrol, uddyber han.

Flere veje i området er afspærret, mens slukningsarbejdet står på. Årsagen til branden er endnu ukendt.